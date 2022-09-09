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От ночных обстрелов в Харькове погибла женщина, в Чугуеве тоже есть погибшая

Елена РощинаПятница, 9 сентября 2022, 08:25
От ночных обстрелов в Харькове погибла женщина, в Чугуеве тоже есть погибшая
Последствия обстрелов в Харьковской области, фото из Telegram Олега Синегубова

За прошедшие сутки в Харьковской области от обстрелов российской армии погибли четыре человека, еще 10 попали в больницы, от ночных обстрелов одна женщина погибла в Харькове и одна – в Чугуеве.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и городской глава Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: "Этой ночью враг интенсивно наносил ракетные и удары из РСЗО по Харькову и области. Часть ракет "самоликвидировалась" на территории РФ".

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Детали: В 23:31 четверга мэр Харькова сообщил об обстреле Киевского района. 

"Попадание в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушено несколько домовладений. Пожаров нет. Предварительно - обстрел велся реактивными системами залпового огня", – написал Терехов.

Утром в пятницу он сообщил, что ночью также был обстрелян Салтовский район. Пострадало одно из высших учебных заведений. Разрушения и завалы на месте "прилёта" разбирает ГСЧС.

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Синегубов позже сообщил, что в Харькове в результате российского террора произошел пожар и разрушение трехэтажного админздания в Салтовском районе, есть попадание в Киевском районе – пострадала женщина 53 лет. Она скончалась в больнице к утру из-за полученных травм.

В течение суток подвергались ударам оккупантов Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы области.

Ночью враг нанес интенсивные удары по Харьковскому району – одна ракета попала в землю вблизи частных домов, повреждены окна.

Утром медики госпитализировали мужчину в Дергачевской общине.

В Чугуеве в результате обстрелов погибла женщина 60 лет. Повреждены частные дома, учебно-спортивный центр, хозяйственные постройки.

Всего за сутки медики госпитализировали 10 человек: 8 – в Харькове, 1 – в Лозовском районе, 1 – в Чугуевском районе.

4 человека за сутки погибли: 2 – Харьков, 1 – Чугуевский район, 1 – Изюмский район.

Прямая речь Синегубова: "Наши военные отражают наступления российской оккупационной армии, в частности в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоское и Каменка. Российская армия деморализована, отступая, пытается эвакуировать раненых и поврежденную технику".

УП, обновлено в 09:45
Темы: ХарьковХарьковская областьвойнаобстрел
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