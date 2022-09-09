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США ввели санкции против иранских компаний, причастных к поставкам дронов России

"Европейская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 09:59

США наложили санкции на иранскую компанию, которую они обвинили в координации военных полетов для транспортировки иранских беспилотников в Россию, а также на три других участвовавших в производстве иранских беспилотников компании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минфина США.

"Россия делает все более отчаянный выбор, чтобы продолжать неспровоцированную войну против Украины, особенно в условиях наших беспрецедентных санкций и экспортного контроля", – заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

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"Соединенные Штаты привержены строгому соблюдению наших санкций против России и Ирана и привлечению к ответственности Ирана и тех, кто поддерживает захватническую войну России против Украины", – добавил он.

"Мы также без колебаний будем нацеливаться на производителей и поставщиков, содействующих Ирану и его программе беспилотников, еще больше демонстрируя нашу решимость продолжать преследовать ставленников террористов, которые дестабилизируют Ближний Восток" , – заявил Нельсон.

По его словам, "неиранские, нероссийские организации также должны проявлять большую осторожность во избежание поддержки разработки иранских БПЛА или их передачи или продажи любого военного оборудования России для использования против Украины".

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Министерство финансов США в своем заявлении утверждает, что включило в список базирующуюся в Тегеране компанию Safiran Airport Services, обвиняя ее в координации российских военных полетов между Ираном и Россией, в том числе связанных с транспортировкой беспилотников, персонала и соответствующего оборудования.

Министерство финансов также включило в санкционный список Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Baharestan Kish Company, обвинив их в причастности к исследованиям, разработке, производству и закупке иранских беспилотников.

Также в список санкций был внесен управляющий директор Baharestan Kish Company и член совета директоров Рехматолла Хейдари.

В конце августа представительница Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила распространяющуюся в СМИ информацию, что, по данным США, Россия получила от Ирана боевые беспилотные летательные аппараты.

В то же время первый заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге во вторник официально подтвердил, что, по данным Вашингтона, Россия намерена использовать полученные от Ирана дроны на поле боя в Украине".

Темы: СШАИранРосcиясанкции
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