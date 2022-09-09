Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киевской области возможны взрывы: будут подрывать российские мины

Ирина БалачукПятница, 9 сентября 2022, 10:20
В Киевской области возможны взрывы: будут подрывать российские мины
Фото ГСЧС

Киевская областная военная администрация предупреждает жителей Вышгородского района, что 9 сентября будут подрывать боеприпасы, оставленные оккупантами.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно КОВА: "9 сентября на территории Дымерской общины Вышгородского района запланированы работы по утилизации вражеских мин и боеприпасов.

Реклама:

В связи с этим жители области могут слышать взрывы".

Детали: Администрация призывает жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Темы: Киевская областьвзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил нового главу Ровенской облгосадминистрации
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
Все новости...
Реклама: