В Киевской области возможны взрывы: будут подрывать российские мины
Пятница, 9 сентября 2022, 10:20
Киевская областная военная администрация предупреждает жителей Вышгородского района, что 9 сентября будут подрывать боеприпасы, оставленные оккупантами.
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Дословно КОВА: "9 сентября на территории Дымерской общины Вышгородского района запланированы работы по утилизации вражеских мин и боеприпасов.
В связи с этим жители области могут слышать взрывы".
Детали: Администрация призывает жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.
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