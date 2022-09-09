В Киевской области возможны взрывы: будут подрывать российские мины

Киевская областная военная администрация предупреждает жителей Вышгородского района, что 9 сентября будут подрывать боеприпасы, оставленные оккупантами.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно КОВА: "9 сентября на территории Дымерской общины Вышгородского района запланированы работы по утилизации вражеских мин и боеприпасов.

В связи с этим жители области могут слышать взрывы".

Детали: Администрация призывает жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.