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Пограничники приостанавливали оформление на границе с Венгрией и Румынией

Станислав ПогориловПятница, 9 сентября 2022, 10:34
Пограничники приостанавливали оформление на границе с Венгрией и Румынией
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Утром Госпогранслужба сообщала, что приостанавливает оформление лиц на границе с Венгрией и Румынией, пока пункты пропуска "Вилок" и "Дьяково" уже возобновили работу.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Дословно: "Сегодня, 9 сентября, в связи с неисправностью базы данных таможни в пункте пропуска "Вилок", что на границе с Венгрией, осуществляется только оформление лиц, пересекающих границу в пешем порядке".

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Детали: По этой же причине было приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Дьяково" на границе с Румынией.

Позже Госпогранслужба сообщила, что пункты пропуска "Вилок" и "Дьяково" возобновили свою работу.

Темы: границаУкраинаРумынияВенгрия
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