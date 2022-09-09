Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники приостанавливали оформление на границе с Венгрией и Румынией

Станислав ПогориловПятница, 9 сентября 2022, 10:34
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Утром Госпогранслужба сообщала, что приостанавливает оформление лиц на границе с Венгрией и Румынией, пока пункты пропуска "Вилок" и "Дьяково" уже возобновили работу.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Дословно: "Сегодня, 9 сентября, в связи с неисправностью базы данных таможни в пункте пропуска "Вилок", что на границе с Венгрией, осуществляется только оформление лиц, пересекающих границу в пешем порядке".

Детали: По этой же причине было приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Дьяково" на границе с Румынией.

Позже Госпогранслужба сообщила, что пункты пропуска "Вилок" и "Дьяково" возобновили свою работу.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: границаУкраинаРумынияВенгрия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский: в Харьковской области ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов

США впервые назвали контрнаступлением действия украинских военных на юге

Следом за петербургскими, московские депутаты просят Путина уйти

Государствам ЕС советуют не выдавать россиянам многолетние визы и аннулировать уже действующие

Оккупанты объявили "эвакуацию" с Изюма и Купянска

Минобороны РФ в своей сводке умолчало о потере Балаклеи

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

граница
Страны Балтии и Польша закроют въезд российским туристам
Юная крымчанка демонстративно уничтожила российский паспорт на границе
Украинские женщины вольны в выезде из страны, даже военнообязанные – ГПСУ
Последние новости
23:07
Большинство американцев поддерживают ограничение возраста для избираемых политиков – опрос
22:40
Украина поможет польским братьям экспортом электричества – Зеленский
22:31
Латвия и Польша против снятия санкций ЕС с отдельных олигархов РФ, как хочет Венгрия
22:11
Зеленский: в Харьковской области ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов
22:03
США впервые назвали контрнаступлением действия украинских военных на юге
22:00
"Нужно еще подождать": в McDonald's прокомментировали возможную дату открытия
21:55
Следом за петербургскими, московские депутаты просят Путина уйти
21:24
Рынок труда на западе Украины почти восстановился
21:19
Украина может вернуть Крым в течение следующего года – генерал США
21:17
В Сербии засудили наемника, воевавшего на стороне РФ в Украине
Все новости...