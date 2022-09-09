Пограничники приостанавливали оформление на границе с Венгрией и Румынией

Утром Госпогранслужба сообщала, что приостанавливает оформление лиц на границе с Венгрией и Румынией, пока пункты пропуска "Вилок" и "Дьяково" уже возобновили работу.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Дословно: "Сегодня, 9 сентября, в связи с неисправностью базы данных таможни в пункте пропуска "Вилок", что на границе с Венгрией, осуществляется только оформление лиц, пересекающих границу в пешем порядке".

Детали: По этой же причине было приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Дьяково" на границе с Румынией.

Позже Госпогранслужба сообщила, что пункты пропуска "Вилок" и "Дьяково" возобновили свою работу.