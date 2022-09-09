Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории – ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что эффективное контрнаступление Вооруженных сил доказало миру способность Украины деокопировать территории, которые успела захватить Россия.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Что говорит миру эффективное украинское контрнаступление? 1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории. Замораживания конфликта не будет. 2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие. 3. Российским войскам пора убираться. Будет больно".

Предыстория: 8 сентября стало известно, что Силы обороны Украины вернули под контроль правительства уже более 700 квадратных километров в Харьковском на Южнобужском направлениях.