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Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории – ОП

"Украинская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 11:35
ВСУ освободили Балаклею от российских кафиров. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что эффективное контрнаступление Вооруженных сил доказало миру способность Украины деокопировать территории, которые успела захватить Россия.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Что говорит миру эффективное украинское контрнаступление? 1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории. Замораживания конфликта не будет. 2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие. 3. Российским войскам пора убираться. Будет больно".

Предыстория: 8 сентября стало известно, что Силы обороны Украины вернули под контроль правительства уже более 700 квадратных километров в Харьковском на Южнобужском направлениях.

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Темы: деоккупацияконтрнаступлениеОфис президента
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