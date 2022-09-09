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Оккупанты в Мариуполе отпраздновали "годовщину освобождения Донецка от фашистов" – советник мэра

Ирина БалачукПятница, 9 сентября 2022, 11:42
ФОТО ИЗ TELEGRAM АНДРЮЩЕНКО

В Мариуполе российские захватчики отпраздновали годовщину якобы "освобождения Донецка от фашистов" – отмечали с гимном СССР, "пионерами" и "ветеранами".

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "В Мариуполе мраZота отпраздновала годовщину освобождения Донецка (у них – почему-то Донбасса) от нацистов. Все по классике. Неопионерия путинюгента. Гауляйтеры. Военные оккупанты советского союза и современности". 

 
Фото из Telegram АндрющенкО 

Детали: Советник мэра назвал празднование оккупантов "необольшевистским фашизмом России в максимальной точке пропагандистского маразма".

Он добавил, что захватчики с "пафосом и плясками" открыли Саур-Могилу. 

 
Фото из Telegram АндрющенкО 

"Победители. До этого они победили водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение всей Донецкой области. Теперь, на фоне похолодания, добивают до "победы" теплоснабжение", – подытожил Андрющенко. 

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Фото из Telegram АндрющенкО 

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Темы: МариупольоккупацияРосcия
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