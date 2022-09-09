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Авиация РФ четыре месяца не залетала вглубь украинского неба – Воздушные силы

"Украинская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 12:31
Авиация РФ четыре месяца не залетала вглубь украинского неба – Воздушные силы
ПВО, Фото Из defence ua

Российская авиация уже почти четыре месяца не залетает на территорию, подконтрольную украинским силам противовоздушной обороны.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Уже почти четыре месяца враг не залетает в наше воздушное пространство – он сменил тактику. Они поняли, что несут серьезные потери на территории нашего государства. Как бы они ни рассказывали в своих пропагандистских сюжетах, ПВО в Украине есть".

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Детали: Игнат сообщил, что Украина усилена ПЗРК разных типов как советского, так и зарубежного производства. Эти средства противовоздушной обороны обладают дальностью от 4,5-7 километров. По его словам, Россия ощутила угрозу своей авиации и решила не залетать на территорию, подконтрольную силам ПВО Украины.

Он добавил, что РФ продолжает применять беспилотники, которые могут залетать даже в глубь Украины для проведения разведки.

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Темы: авиавойнаРосcия
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