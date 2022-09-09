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Освобожденные территории Харьковщины начнут готовить к зиме – глава ОВА

Ирина БалачукПятница, 9 сентября 2022, 12:41
Олег Синегубов. Фото из Telegram

На деоккупированных территориях Харьковской области начнут возобновлять деятельность украинских органов власти, полиции, экстренных служб и готовить города и села к зиме.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "У нас будет очень большое количество работы по восстановлению органов государственной власти на деоккупированных территориях, национальной полиции, подразделений ГСЧС, скорой помощи, потому что наши люди должны получать самые современные украинские услуги и восстанавливать свою жизнь даже в таких очень сложных условиях. И должны подготовить населенные пункты к зимнему отопительному сезону".

Детали: Глава ОВА добавил, что сейчас еще продолжается зачистка территорий и оказывается помощь населению.

А в ближайшее время начнется восстановление инфраструктуры и подготовка к зиме.

Синегубов также добавил, что в последние дни враг увеличил интенсивность ударов по Харькову и населенным пунктам области, поэтому призвал жителей быть максимально осторожными.

По мнению главы ОВА, активизация оккупантов связана с успехами ВСУ, которые "сейчас освобождают большое количество населенных пунктов" в Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • 7 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что у украинских защитников хорошие новости в Харьковской области, однако сейчас еще не время открыто называть отвоеванные населенные пункты.
  • Украинские защитники 8 сентября опубликовали фото и видео из Балаклеи, которая была в оккупации 6 месяцев. Позже Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
  • Войска РФ захватили Балаклию в начале марта. Мэр Иван Столбовой, по информации Харьковской ОВА, пошел на сотрудничество с РФ, а затем покинул город – уехал в Россию.

Слушайте также эпизод подкаста "(не)Безпечна країна" с представителем ГУР Вадимом Скибицким: 

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Темы: Харьковская областьдеоккупацияотопление
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