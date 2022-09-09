Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка Британии оценила угрозу от учений Беларуси по "освобождению территорий"

Пятница, 9 сентября 2022, 13:37

Разведка Британии считает маловероятным, что новые военные учения в Беларуси являются свидетельством подготовки к прямому участию в войне в Украине.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в четверг, пишет "Европейская правда".

"Хотя использование Россией белорусской территории сыграло важную роль в неудачном наступлении России на Киев в начале вторжения, белорусские силы имеют ограниченные наступательные возможности, и существует небольшой шанс, чтобы они развернули свои силы в Украине. Очень маловероятно, что эти учения являются свидетельством подготовки к прямому участию Беларуси в войне в Украине", - говорится в сообщении.

8 сентября военные Беларуси начали плановые учения по возвращению территории, захваченной "силами противника", и обеспечению безопасности своих границ. Учения будут продолжаться до 14 сентября 2022 года.

Учения пройдут недалеко от Бреста, возле белорусской столицы Минска и в северо-восточном районе Витебска.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заверил, что украинские военные готовы к развитию событий во время командно-штабных учений в Беларуси с 8 по 14 сентября.

Слушайте также эпизод подкаста "(не)Безпечна країна" с представителем ГУР Вадимом Скибицким: 

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", чтоб не пропустить новые эпизоды: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Великобританияразведка
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украина поможет польским братьям экспортом электричества – Зеленский

Зеленский: в Харьковской области ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов

США впервые назвали контрнаступлением действия украинских военных на юге

Следом за петербургскими, московские депутаты просят Путина уйти

Государствам ЕС советуют не выдавать россиянам многолетние визы и аннулировать уже действующие

Оккупанты объявили "эвакуацию" с Изюма и Купянска

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Великобритания
В Британии обнародовали детали церемонии объявления нового короля
Новый король Британии взял имя Чарльза ІІІ
В Британии новый монарх – король Чарльз
Последние новости
01:35
ОК "Юг": ВСУ уничтожили вражескую переправу в Херсонской области
00:41
ООН: Более 14 тысяч гражданских стали жертвами войны РФ
23:56
Мэр сообщил о взрывах в Мелитополе: ВСУ желают оккупантам недоброй ночи
23:42
В правительстве председательствующей в ЕС Чехии допускают возможный выход Венгрии из блока
23:40
В Швеции стало меньше краж авто – это связывают с войной в Украине
23:29
Сумщина: россияне в пятницу обстреливали 5 общин, есть разрушения
23:07
Большинство американцев поддерживают ограничение возраста для избираемых политиков – опрос
22:40
Украина поможет польским братьям экспортом электричества – Зеленский
22:31
Латвия и Польша против снятия санкций ЕС с отдельных олигархов РФ, как хочет Венгрия
22:11
Зеленский: в Харьковской области ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов
Все новости...