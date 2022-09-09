Разведка Британии оценила угрозу от учений Беларуси по "освобождению территорий"

Разведка Британии считает маловероятным, что новые военные учения в Беларуси являются свидетельством подготовки к прямому участию в войне в Украине.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в четверг, пишет "Европейская правда".

"Хотя использование Россией белорусской территории сыграло важную роль в неудачном наступлении России на Киев в начале вторжения, белорусские силы имеют ограниченные наступательные возможности, и существует небольшой шанс, чтобы они развернули свои силы в Украине. Очень маловероятно, что эти учения являются свидетельством подготовки к прямому участию Беларуси в войне в Украине", - говорится в сообщении.

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8 сентября военные Беларуси начали плановые учения по возвращению территории, захваченной "силами противника", и обеспечению безопасности своих границ. Учения будут продолжаться до 14 сентября 2022 года.

Учения пройдут недалеко от Бреста, возле белорусской столицы Минска и в северо-восточном районе Витебска.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заверил, что украинские военные готовы к развитию событий во время командно-штабных учений в Беларуси с 8 по 14 сентября.

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