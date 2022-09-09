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СБУ показала фото из освобожденной Балаклеи

Ирина БалачукПятница, 9 сентября 2022, 13:55
СБУ показала фото из освобожденной Балаклеи
Фото СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала фото зачистки города Балаклея Харьковской области и поселка Высокополье Херсонской области, которые деоккупировали ВСУ.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Шаг за шагом возвращаем родные города и села! Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ бок о бок с боевыми побратимами из Сил обороны освободили Высокополье и Балаклею!". 

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Детали: В СБУ опубликовали фото из деоккупированных города и поселка. 

 

"Идем вперед – к новым победам! И никакой враг нас не остановит!", – подытожили в СБУ.

 

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Темы: СБУХарьковская областьХерсонская областьдеоккупация
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