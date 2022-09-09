СБУ показала фото из освобожденной Балаклеи
Служба безопасности Украины опубликовала фото зачистки города Балаклея Харьковской области и поселка Высокополье Херсонской области, которые деоккупировали ВСУ.
Источник: СБУ в Telegram
Дословно СБУ: "Шаг за шагом возвращаем родные города и села! Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ бок о бок с боевыми побратимами из Сил обороны освободили Высокополье и Балаклею!".
Детали: В СБУ опубликовали фото из деоккупированных города и поселка.
"Идем вперед – к новым победам! И никакой враг нас не остановит!", – подытожили в СБУ.
Предыстория:
- Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
- Силы обороны Украины вернули под контроль правительства уже более 700 квадратных километров на Харьковском на Южнобужском направлениях.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос контрнаступления ВСУ на оккупированные территории в Украине и переадресовал его в Министерство обороны РФ.
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