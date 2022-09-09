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Шеф Пентагона назвал вдохновляющими успехи ВСУ возле Харькова и Херсона

"Европейская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 14:36

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харькове и Херсоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Сейчас мы видим успех возле Херсона, мы видим определенный успех возле Харькова, и это очень вдохновляет", — сказал Остин во время пресс-конференции со своим чешским коллегой в Праге.

Эти достижения станут серьезным ударом для России, которая, по словам западных спецслужб, понесла огромные потери. Они также станут большим толчком для Киева, который стремится показать своим западным поклонникам, что он может изменить факты на местах силой и заслуживает дальнейшей поддержки.

В четверг Остин заявил, что президент Джо Байден одобрил предоставление Украине дополнительного оружия в 675 миллионов долларов, когда он и другие министры обороны встретились в Германии, чтобы обсудить, как продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Согласно последним объявлениям о военной помощи, общий объем помощи США Украине в сфере безопасности с момента вступления Байдена в должность в январе 2021 года достиг 15,2 миллиарда долларов.

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Темы: армияСША
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