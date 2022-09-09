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СМИ: проект резолюции совета МАГАТЭ призывает Россию покинуть Запорожскую АЭС

"Европейская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 15:20
Флаг МАГАТЭ. Фото iaea.org

Проект резолюции МАГАТЭ, подготовленный по результатам поездки миссии на Запорожскую АЭС, призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

По данным агентства, проект подготовили Польша и Канада в преддверии заседания МАГАТЭ, которое состоится на следующей неделе.

Проект, распространяемый среди 35 стран, входящих в Совет управляющих, высший директивный орган МАГАТЭ, является продолжением резолюции, принятой на экстренном заседании совета в марте, против которой выступили только Россия и Китай.

Как и в марте, дипломаты заявили, что цель состояла в том, чтобы показать, что Россия находится в дипломатической изоляции, и оказать на нее давление, чтобы она прекратила оккупацию Запорожской атомной электростанции, где, по мнению МАГАТЭ, оккупация и обстрелы во время войны создают риск катастрофических последствий ядерной аварии.

Проект "осуждает постоянные насильственные действия Российской Федерации против ядерных объектов в Украине, включая продолжающееся присутствие российских войск и персонала Росатома на Запорожской атомной электростанции".

По словам дипломатов, проект текста, подготовленный от имени Украины, которая не является членом Совета управляющих, еще должен быть официально представлен на ежеквартальном заседании совета на следующей неделе. Затем его обсудят и проголосуют.

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Несколько дипломатов заявили, что, поскольку формулировка похожа на мартовскую резолюцию, в которой "осуждается" оккупация Россией Украины, она, скорее всего, будет легко принята, и они ожидают незначительных изменений в ее формулировке.

В тексте содержится призыв к России "немедленно прекратить все действия против Запорожской АЭС и любых других ядерных объектов в Украине и на них, чтобы компетентные органы восстановили полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины".

Напомним, МАГАТЭ подтвердило, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2".

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Темы: МАГАТЭРосcияЗАЭС
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