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ВСУ ударили по понтонным мостам россиян на Херсонщине – ОК “Юг”

"Украинская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 15:59
ВСУ ударили по понтонным мостам россиян на Херсонщине – ОК “Юг”
Дарьевка и Новая Каховка, Херсонская область, скрин с карты

Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по понтонным мостам россиян в Херсонской области, а также уничтожили два "Пиона", танки и боевую машину десанта.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "Силу огневого контроля почувствовали районы сосредоточения живой силы и боевой техники, понтонная переправа в районе Дарьевки и приведенный мост в районе Новой Каховки".

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Детали: В ОК "Юг" добавили, что подтверждено уничтожение 11 россиян, двух танков Т-80, боевой машины десанта и двух самоходных пушек 203 калибра "Пион".

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Темы: Херсонская областьвойнадороги
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