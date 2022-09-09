ВСУ ударили по понтонным мостам россиян на Херсонщине – ОК “Юг”

Дарьевка и Новая Каховка, Херсонская область, скрин с карты

Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по понтонным мостам россиян в Херсонской области, а также уничтожили два "Пиона", танки и боевую машину десанта.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "Силу огневого контроля почувствовали районы сосредоточения живой силы и боевой техники, понтонная переправа в районе Дарьевки и приведенный мост в районе Новой Каховки".

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Детали: В ОК "Юг" добавили, что подтверждено уничтожение 11 россиян, двух танков Т-80, боевой машины десанта и двух самоходных пушек 203 калибра "Пион".

Напомним:

В ночь на 8 сентября ВСУ поразили два понтонных моста на Херсонщине и пункт управления россиян.

Ранее в ОК "Юг" сообщили, что все стратегические мосты в Херсонской области непригодны для проезда тяжелой техники россиян.