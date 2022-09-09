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Страны ЕС не договорились о потолке цен на российский газ

"Европейская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 18:28

Министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о том, следует ли и как вводить потолок цен на российский природный газ.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

"Россия использовала свои поставки газа в качестве оружия для разжигания энергетического кризиса следующей зимой, а также для того, чтобы ослабить нашу экономику и политически расколоть Европейский Союз. Мы должны гарантировать, что их усилия потерпят неудачу", — заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, председатель экстренного совещания, заявил коллегам: "Нас нельзя шантажировать".

Он надеялся преодолеть другие расхождения во взглядах на предложения по восстановлению доступности цен на природный газ и электроэнергию.

Предложенные меры варьируются от непредвиденных сборов с нефтегазовых компаний, чья прибыль выросла вместе со стремительным ростом цен, до увеличения денежных средств для компаний, чтобы они продолжали работать, пока они борются с нестабильными энергетическими рынками.

Несколько министров заявили, что достижение соглашения будет непростым, учитывая энергетический баланс, поставки и потребности каждой страны, но они признали, что время имеет решающее значение, если наиболее уязвимые люди в Европе хотят получить своевременную помощь.

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Министры передадут свои мнения Европейской комиссии, которая представит предложение для государств-членов на следующей неделе. После этого страны ЕС снова проведут оценку, и есть надежда, что решение может быть принято в начале октября.

Еврокомиссия уже призвала к установлению потолка цен на российский природный газ и добивается "солидарного вклада" от европейских нефтегазовых компаний, получивших невероятную прибыль от роста цен на энергоносители.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 стран ЕС против установления предельной цены на газ.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что предложенное ограничение цены приведет к немедленному прекращению поставок в Европу.

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Темы: ЕСРосcиягазцены
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