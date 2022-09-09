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"Цель Путина – уничтожить ЕС": Еврокомиссия призвала пересмотреть визы, выданные россиянам

"Европейская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 19:01

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в пятницу призвала государства-члены Европейского Союза "тщательно пересмотреть" визы, которые они выдавали гражданам России, поскольку они могут угрожать их национальной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом Йоганссон заявила во время визита в Финляндию.

По словам еврокомиссарши, война против Украины "является также угрозой нашей безопасности, и нам не нужно быть наивными: цель Путина – уничтожить Европейский Союз".

"Мы не можем исключить, что люди приезжают с целью вызвать социальный бунт, насилие, подобные вещи или пытаются заниматься пропагандой. Это нам нужно исследовать более подробно", - считает она.

Йоганссон отметила, что поддерживает предоставление виз гражданам России, которые являются диссидентами, журналистами или подаются по гуманитарным или семейным соображениям, "но для приезжающих без существенной причины нужна очень тщательная проверка… и мы должны действовать более строго".

"Недавно российские граждане приехали в государство-член ЕС с целью спровоцировать украинских беженцев", - привела пример представительница Еврокомиссии, не уточнив, что имеет в виду.

Также она добавила, что считает в некоторых случаях полезным возведение забора или иного физического барьера на границе с Россией – об этом, в частности, заявляла и Финляндия: "Государства-члены должны выбирать лучший способ защищать внешние границы в соответствии с законодательством".

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Напомним, по итогам обсуждения 31 августа министры иностранных дел ЕС решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.

В пятницу Совет ЕС окончательно принял решение о приостановлении упрощенного визового режима с Россией.

Читайте также о том, что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину.

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Темы: визыРосcияЕСсанкции
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