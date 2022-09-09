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70% немцев выступают за поддержку Украины, несмотря на высокие цены на энергоносители – опрос

"Европейская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 19:10

Граждане Германии почти не изменили своего отношения к поддержке Украины, против которой развязала полномасштабную войну Россия: 70% выступают за продолжение помощи, даже если это приводит к росту цен на энергоносители.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует актуальный опрос проекта Politbarometer немецкого вещателя ZDF.

В то же время, 21% респондентов считают, что Германия больше не должна поддерживать Украину, если из-за этого растут цены на газ и электроэнергию.

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За продолжение поддержки Украины высказывается абсолютное большинство избирателей коалиционных партий Германии – Социал-демократической (82%), свободных демократов (74%) и "Зеленых" (97%).

Кроме того, эту позицию поддерживают 73% избирателей крупнейшей оппозиционной партии – блока ХДС/ХСС и 59% "Левых". Среди поклонников ультраправой "Альтернативы для Германии" таких только 30%.

С момента последнего аналогичного опроса в июле ситуация с поддержкой Украины не изменилась: 40% немцев призывают к усилению военной поддержки Украины, 30% считают, что она не должна меняться, а 24% выступают за ее уменьшение.

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Напомним, по результатам исследования общественного мнения Eurobarometer, которое проводилось в июне-июле 2022 года, большинство европейцев выступали за продолжение поддержки Украины и уменьшение зависимости от российских энергоносителей.

Темы: ГерманияопросвойнаУкраина
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