Бойцы ССО уничтожили вражеский БТР на оккупированной территории

Бойцы Сил специальных операций уничтожили БТР-80 и личный состав оккупантов во вражеском тылу на южном направлении.

Источник: Силы специальных операций ВСУ в Telegram

Дословно: "Работа во вражеском тылу продолжается! На южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, боевая группа ССО Украины натолкнулась на вражескую позицию.

Обнаруженные там российский БТР и личный состав оккупантов уничтожили мгновенно за считанные минуты.

После этого операторы подразделения ССО Украины отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу".

Детали: В сообщении не указывается дата и точное место операции.

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