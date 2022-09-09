Украина может вернуть Крым в течение следующего года – генерал США

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Украина может вернуть все свои территории, включая Крым, в течение 2023 года.

Источник: Ходжес в комментарии Newsweek в кулуарах Тбилисской международной конференции Института Маккейна

Прямая речь: "Украинцы спасли свою страну… Они установили условия, при которых они могут восстановить полный суверенитет, включая Крым, я думаю, в течение следующего года".

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Детали: Ходжес отметил, что через полгода после начала полномасштабного российского вторжения "предполагаемая вторая лучшая армия мира теперь вторая лучшая армия в Украине".

"После всего этого времени Россия все еще контролирует менее 20% территории Украины и ее способность проводить дальнейшие наступательные операции практически исчерпана", - добавил он.

Ходжес подчеркнул, что западным партнерам Украины пора оказать киевскому правительству материальную и моральную поддержку, которая потребуется для достижения полной военной победы.

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В свою очередь, Джордж Баррос из Института изучения войны сказал Newsweek, что своеобразной лакмусовой бумажкой способности Украины освобождать свои территории может стать операция по Херсону.

"Если украинцы продемонстрируют способность окружить большого противника и осаждать его в Херсоне, это было бы большим военным достижением, и это свидетельствовало бы о том, что они также могут сделать это в других местах на востоке и юге", – сказал Баррос.

Однако, по его мнению, может пройти несколько месяцев до того, как появится достаточно четкая картина украинских достижений возле Херсона.

По словам Барроса, переместив на юг элементы элитной российской 1-й гвардейской танковой армии, РФ ухудшила свои позиции в других частях Украины.

При этом эксперт считает, что война еще далека от завершения.

"С украинской точки зрения это прекрасно, что мы обсуждаем, может ли это закончиться через 15 месяцев или через 37 месяцев. Но я все еще думаю, что нас ждет долгая война", - сказал Баррос.