США впервые назвали контрнаступлением действия украинских военных на юге

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Саша Бейкер на брифинге в пятницу назвала действия украинских сил на юге контрнаступлением – до сих пор Пентагон избегал этого слова для характеристики военных действий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы следим за ходом контрнаступления настолько пристально, насколько вы можете вообразить… На мой взгляд, мы уже увидели определенные обнадеживающие сигналы, даже за последний день-два. Но, опять же, россияне – грозный противник, и впереди, я думаю, будет долгая борьба", – отметила она.

Ранее термина "контрнаступление" официальные представители Пентагона - в частности министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли - пытались избегать.

Напомним, 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харькове и Херсоне, "и это очень, очень вдохновляет".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в дальнейшей поддержке и высказал мнение, что война входит в критическую фазу.