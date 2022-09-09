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Сумщина: россияне в пятницу обстреливали 5 общин, есть разрушения

Катерина ТищенкоПятница, 9 сентября 2022, 23:29
Дмитрий Живицкий, фото с Facebook

В Сумской области россияне в пятницу обстреливали 5 общин, в Великописаревской общине ракетами повреждены больница, лицей и детсад.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Великописаревская община: после 9 утра с территории РФ было запущено 2 ракеты с самолета. В результате обстрела повреждены помещения Центральной районной больницы, местный лицей (выбито 15 окон), помещение детского сада (выбито 22 окна), в двух двухэтажных домах частично выбиты окна и поврежден балкон.

Краснопольская община: после 9 утра с территории РФ совершен ракетный удар по территории общины. А после 18.00 был минометный обстрел – 17 прилетов.

Юнакивская община: с 16.25 был минометный обстрел – 12 прилетов.

Новослободская община: около 17 россияне начали обстрел из ствольной артиллерии – 30 прилетов. По результатам обстрела повреждена линия электропередач. После 20 часов еще 30 артприлетов. Последствия уточняются.

Белопольская община: после 17 часов россияне били по территории общины из ствольной артиллерии – 6 прилетов.

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Что предшествовало: Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты утром нанесли авиаудар по больнице Великописаревской общины на Сумщине. По последним данным, пострадали 8 человек.

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Темы: Сумская областьвойна
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