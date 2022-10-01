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Воздушные силы отправили в небытие еще один российский вертолет

Валентина РоманенкоСуббота, 1 октября 2022, 00:02
Воздушные силы отправили в небытие еще один российский вертолет
иллюстративное фото Воздушных сил

В небе над Херсонской областью противовоздушная оборона Украины уничтожила российский вертолет.

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Південь"

Дословно: "30 сентября около 21.30 часов в Бериславском районе Херсонщины силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбит российский вертолет Ка-52.

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Детали:  В то же время по данным Воздушного командования "Центр", чьи подразделения выполняют боевые задачи в оперативном подчинении ПвК "Південь", речь идет о вертолете Ми-8.

Напомним: 30 сентября, около 20.00 часов, в небе возле Одессы, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" был сбит над морем российский беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно "Орлан-10".

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Темы: Херсонская областьвойнаВоздушные силы ВСУ
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