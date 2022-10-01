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ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Сонцепёк" и десяток россиян

Анастасия КалатурСуббота, 1 октября 2022, 02:21
ОК Юг: ВСУ уничтожили российский Сонцепёк и десяток россиян

ВСУ на юге уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему "Сонцепёк" и РСЗО "Град".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "По предварительным данным, вражеских сил стало меньше на 10 рашистов, тяжелую огнеметную систему "Сонцепёк", реактивную систему залпового огня "Град", 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", 3 танка и 2 боевые машины пехоты".

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Детали: Также уничтожены два беспилотника "Орлан-10" в небе Херсонщины и вечером над морем Одесской области.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения отработали 330 огневых задач. Поразили логистические центры и полевые склады боеприпасов, скопления вражеских сил и средств, огневые позиции противника.

Темы: войнаРосcия
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