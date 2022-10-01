Politico: Заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для администрации Байдена

Заявление Украины об ускоренном вступлении в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена.

Источник: двое американских чиновников в Politico

Детали: Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не поддержала запрос Украины. На вопрос Politico, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, Пелоси сказала, что поддерживает "гарантии безопасности" для Киева, однако отказалась четко одобрить заявку.

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