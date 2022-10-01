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Politico: Заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для администрации Байдена

Анастасия КалатурСуббота, 1 октября 2022, 07:36
Politico: Заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для администрации Байдена
ФОТО: GETTY

Заявление Украины об ускоренном вступлении в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена.

Источник: двое американских чиновников в Politico

Детали: Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не поддержала запрос Украины.  На вопрос Politico, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, Пелоси сказала, что поддерживает "гарантии безопасности" для Киева, однако отказалась четко одобрить заявку.

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Предыстория:

  • 30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.
  • Зеленский отметил, что ускоренный порядок возможен, потому что в этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к альянсу без плана действий по членству. 
  • Этот шаг сделан после провозглашения новой аннексии президентом России Владимиром Путиным, который тоже на камеры подписал "договоры о присоединении" оккупированных территорий с собственными ставленниками на востоке и юге Украины: в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. 

Темы: СШАНАТО
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