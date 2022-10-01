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РФ убивает гражданских, которых теперь называет своими гражданами – разведка Британии о Запорожье

"Европейская правда"Суббота, 1 октября 2022, 09:22

Разведка Британии проанализировала удар России по колонне на выезде из Запорожья в пятницу.

Анализ изложен в субботнем разведывательном обзоре минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

"30 сентября 2022 года российские войска почти наверняка нанесли удар по автоколонне юго-восточнее города Запорожья. Местные власти сообщают о 25 убитых мирных жителях (в пятницу вечером количество погибших возросло до 30. - Ред.) Боеприпасом, скорее всего, была российская ракета ПВО большой дальности, которая использовалась для удара по наземному объекту", – утверждается в сводке.

Отмечается, что российский запас таких ракет, скорее всего, ограничен и является ценным ресурсом, предназначенным для уничтожения современных самолетов и ракет, а не для использования против наземных целей.

Использование ракеты из системы ПВО для удара по наземному объекту почти наверняка было вызвано всеобщей нехваткой боеприпасов, особенно высокоточных ракет большей дальности.

Разведка напоминает, что в тот же день президент Путин подписал соглашения об аннексии Запорожья и других частей оккупированной Украины.

"Россия тратит стратегически ценные военные ресурсы в попытках достичь тактического превосходства и в процессе убивает мирных жителей, которых она теперь называет своими гражданами", - говорится в британском обзоре.

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Накануне британская разведка спрогнозировала еще большее углубление проблем с медицинским обеспечением российских военных с началом массовой мобилизации.

Темы: БайденНАТОУкраина
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