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Россияне потеряли еще более полутысячи воинов и вертолет

Роман ПетренкоСуббота, 1 октября 2022, 09:39
Россияне потеряли еще более полутысячи воинов и вертолет
иллюстративное фото вс всу

Российские оккупанты потеряли 530 воинов и 16 танков за сутки.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.10 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 59610 (+530) человек ликвидировано,
  • танков - 2354 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 4949 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 1397 (+6) ед,
  • РСЗО - 336 (+3) ед,
  • средства ПВО - 176 (+0) ед,
  • самолетов - 264 (+0) ед,
  • вертолетов - 226 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1009 (+6),
  • крылатые ракеты - 246 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3786 (+18) ед,
  • специальная техника - 131 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Темы: Росcиявойна
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