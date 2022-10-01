Россияне потеряли еще более полутысячи воинов и вертолет
Суббота, 1 октября 2022, 09:39
Российские оккупанты потеряли 530 воинов и 16 танков за сутки.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 59610 (+530) человек ликвидировано,
- танков - 2354 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 4949 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 1397 (+6) ед,
- РСЗО - 336 (+3) ед,
- средства ПВО - 176 (+0) ед,
- самолетов - 264 (+0) ед,
- вертолетов - 226 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1009 (+6),
- крылатые ракеты - 246 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3786 (+18) ед,
- специальная техника - 131 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
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