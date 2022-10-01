Зеленский поблагодарил Байдена за новые $12,3 млрд: Помощь важна, как никогда

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за подписание закона о предоставлении помощи Украине на сумму $12,35 млрд.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Спасибо Джо Байдену за подписание закона о выделении дополнительной поддержки для Украины в размере $12,35 млрд. Накануне законопроект поддержали обе палаты Конгресса США. Ценим этот мощный акт солидарности народа США с Украиной. И двухпалатную и двухпартийную поддержку нашего государства".

Детали: Президент напомнил, что закон предусматривает финансирование оборонных программ, а также предоставление "мощной прямой бюджетной поддержки Украине".

"Эта помощь сегодня важна как никогда. Мы должны и в дальнейшем совместно противодействовать агрессии РФ!", – подытожил Зеленский.

Предыстория:

30 сентября Палата представителей США одобрила законопроект о временном государственном финансировании, в котором предусмотрено выделение Украине финансовой помощи в размере 12,3 миллиарда долларов.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты помогут Украине вернуть свои территории.