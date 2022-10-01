Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские правоохранители пропустили в Польшу 300 кг гашиша - ГБР

Роман ПетренкоСуббота, 1 октября 2022, 11:44
Украинские правоохранители пропустили в Польшу 300 кг гашиша - ГБР
фото: гпсу

ГБР расследует причастность правоохранителей к контрабанде 300 килограммов наркотиков через украинскую границу в Польшу.

Источник: ГБР

Детали: По данным ГБР, 23 сентября польские таможенники обнаружили 300 кг гашиша в грузовике, который прошел проверку с украинской стороны и якобы вез замороженную бузину.

Реклама:

На самом деле в авто польские таможенники обнаружили большое количество наркотических средств.

По оперативным данным, к контрабандной схеме были привлечены работники правоохранительных органов, которые помогали беспрепятственно переправить груз через границу.

Следствие продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к организации наркотрафика.

ВИДЕО ДНЯ

Предусмотренное статьей наказание - лишение свободы на срок до 12 лет.

Темы: ГБРтаможняПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
ГБР
Суд конфисковал квартиру в центре Львова у чиновницы таможни
ГБР расследует авиакатастрофу на Житомирщине, в которой погибли три пилота Воздушных сил
В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
Бывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: