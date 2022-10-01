Украинские правоохранители пропустили в Польшу 300 кг гашиша - ГБР

ГБР расследует причастность правоохранителей к контрабанде 300 килограммов наркотиков через украинскую границу в Польшу.

Источник: ГБР

Детали: По данным ГБР, 23 сентября польские таможенники обнаружили 300 кг гашиша в грузовике, который прошел проверку с украинской стороны и якобы вез замороженную бузину.

Реклама:

На самом деле в авто польские таможенники обнаружили большое количество наркотических средств.

По оперативным данным, к контрабандной схеме были привлечены работники правоохранительных органов, которые помогали беспрепятственно переправить груз через границу.

Следствие продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к организации наркотрафика.

ВИДЕО ДНЯ

Предусмотренное статьей наказание - лишение свободы на срок до 12 лет.