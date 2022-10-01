Зеленский отменил осенний призыв и отстрочил демобилизацию
Президент Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет осенний призыв в Украине и откладывает увольнение срочников в запас.
Источник: указ президента №678/2022
Детали: Документ вносит изменения в указ президента от 29 декабря 2021 года № 687 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году".
Новый указ исключает из предыдущего пункты 2-6, которые касаются очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре – декабре 2022 года.
Также согласно указу, увольнение в запас военнослужащих срочной службы, которое должно было бы проходить в октябре – декабре 2022 года, отныне будет "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Предыстория:
- После полномасштабного вторжения России 24 февраля Верховная Рада сразу же ввела военное положение в Украине, а президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
- После этого военное положение и всеобщую мобилизацию продлевали несколько раз.
- 15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине сроком на 90 дней до 21 ноября.