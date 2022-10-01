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Зеленский отменил осенний призыв и отстрочил демобилизацию

Ирина БалачукСуббота, 1 октября 2022, 11:50
Зеленский отменил осенний призыв и отстрочил демобилизацию
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет осенний призыв в Украине и откладывает увольнение срочников в запас.

Источник: указ президента №678/2022

Детали: Документ вносит изменения в указ президента от 29 декабря 2021 года № 687 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году".

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Новый указ исключает из предыдущего пункты 2-6, которые касаются очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре – декабре 2022 года.

Также согласно указу, увольнение в запас военнослужащих срочной службы, которое должно было бы проходить в октябре – декабре 2022 года, отныне будет "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Темы: Зеленскийпризыв
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