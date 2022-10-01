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Россию не переизбрали в управляющий орган Международной организации гражданской авиации

"Европейская правда"Суббота, 1 октября 2022, 17:49

Россию в субботу не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации, авиационного агентства ООН (ICAO), – не хватило голосов.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Россия во время собрания организации в Монреале не получила достаточного количества голосов, чтобы остаться в управляющем совете ICAO.

Это решение отражает стремление западных стран добиться ответственности для России за ее действия в Украине.

Управляющий совет ICAO состоит из 36 стран.

Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, включая 27 членов Европейского Союза, в ответ на зеркальный шаг европейских стран.

Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян ранее предложила, чтобы Россия не продолжала работать в совете ICAO.

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Темы: Росcияавиа
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