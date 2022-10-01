Франция отменит поставку части Caesar Дании, чтобы предоставить их Украине - СМИ

Франция планирует отменить поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок Caesar, чтобы отправить их Украине.

Об этом сообщило французское издание Le Monde, пишет "Европейская правда".

По информации издания, Франция готовится поставить в Украину новую партию гаубиц Caesar, взятую из заказа, первоначально предназначавшегося для Дании.

Поставка может охватывать от 6 до 12 гаубиц, в то время как Киев просит о 15.

"Пока технические обсуждения завершаются, маневр является предметом принципиальной политической договоренности между тремя правительствами", – пишет газета.

Эти данные поступили в прессу после переговоров последних недель между президентом Эммануэлем Макроном, президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Операция одновременно беспрецедентна и сложна для французских властей. Оборудование, которое Париж намерен поставить в Киев, первоначально предназначалось для Дании в рамках заказа на 15 единиц техники, размещенного в 2017 году. В 2019 году заказ дополнили еще 4 орудиями.

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Копенгаген готов отказаться от части гаубиц, поскольку они все еще проходят техническую проверку и могут не во всем соответствовать спецификациям, которые установили датчане.

Во всяком случае, Эммануэль Макрон не согласился бы предоставлять новые Caesar из запасов французской армии. Они уже серьезно сократились в результате снабжения 18 орудий Украине весной и в начале лета.

Хотя датские Caesar тяжелее французских (32 тонны против 18 тонн), они мощнее: установлены на 16 колесах вместо 12, могут нести до 36 снарядов вместо 18, а их кабина оснащена более надежной защитной броней.

Эммануэль Макрон может объявить о перспективах этой операции в понедельник 3 октября во время встречи в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом.

22 сентября глава МИД Украины после встречи с французской коллегой Катрин Колонной в Нью-Йорке сообщил, что две страны работают над поставкой новых Caesar.

Ранее сообщалось, что Франция потратит 85 миллионов евро на замену 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, переданных Украине, поскольку после этого ее запасы уменьшились на четверть.