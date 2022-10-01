Возле Золотого россияне потеряли около 60 человек – сводка Генштаба

В результате украинского удара по вражескому объекту в районе Золотого Луганской области противник потерял около 60 человек погибшими и ранеными, а также 4 единицы военной техники.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области, противник потерял около шестидесяти человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники.

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Российское военное руководство тщательно пытается скрыть потери личного состава в этой войне.

В то же время, политическое руководство РФ продолжает поиск путей пополнения потерь в живой силе. В частности, через узаконивание привлечения заключенных к участию в войне. По имеющейся информации, на рассмотрение Госдумы России внесен законопроект об изменениях в уголовном кодексе РФ, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий".

Детали: Противник нанес 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, для нанесения ударов по объектам инфраструктуры враг задействовал БПЛА.

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От вражеских ударов пострадало более 11 населенных пунктов. Это, в частности, Бахмут, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Зализнычное, Ильинка, Никополь, Благодатовка, Николаев, Очаков и Одесса.

Противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении - в районе населенного пункта Фотовиж Сумской области;

направлении - в районе населенного пункта Фотовиж Сумской области; на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Огирцево, Охримовка и Бударки Харьковской области;

направлении - в районах населенных пунктов Огирцево, Охримовка и Бударки Харьковской области; на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Голубые Озера, Григорьевка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закитное, Раздоловка, Веселое и Спирное;

направлении - в районах населенных пунктов Голубые Озера, Григорьевка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закитное, Раздоловка, Веселое и Спирное; на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Опытное, Зайцево, Яковлевка, Юрьевка, Майорск и Нью-Йорк;

направлении - в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Опытное, Зайцево, Яковлевка, Юрьевка, Майорск и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении - Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка;

направлении - Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Новоукраинка, Парасковиевка, Пречистовка, Павловка и Нескучное.

направлении - в районах населенных пунктов Новоукраинка, Парасковиевка, Пречистовка, Павловка и Нескучное. На Запорожском направлении противник активных наступательных действий не вел. Огневое поражение врагом нанесено в районах шестнадцати населенных пунктов. Среди них - Орехов, Гуляйполе, Запорожье и Матвеевка.

направлении противник активных наступательных действий не вел. Огневое поражение врагом нанесено в районах шестнадцати населенных пунктов. Среди них - Орехов, Гуляйполе, Запорожье и Матвеевка. На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения.

На временно захваченной территории Украины российская оккупационная власть, грубо нарушая правила ведения войны и права человека, активизировала мероприятия по принудительной мобилизации мужского населения призывного возраста для пополнения потерь российских воинских частей. Для своевременного выполнения мобилизационных мероприятий и подавления сопротивления местного населения в города Бердянск и Мелитополь прибыли дополнительные подразделения Росгвардии.

За сутки Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское.

Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 21 удар. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия поразили 4 командных пункта, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали 2 склада с боеприпасами.

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