Ермак: Если мир жестко не ответит на ядерный шантаж РФ, дальше будут ядерные войны
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что если мир не даст жесткий и однозначный ответ на ядерный шантаж России, это может привести к ядерным войнам с миллионными жертвами.
Источник: Ермак в колонке для американского журнала The Atlantic, сообщает сайт президента
Дословно: "Ответ на ядерный шантаж России должен быть жестким и однозначным, отвергающим саму идею уступок ядерному агрессору.
Иначе каждый амбициозный диктатор будет пытаться получить ядерное оружие, а каждая страна, которая его не имеет, будет стремиться приобрести его для самозащиты. Соглашения о нераспространении ядерного оружия окажутся напрасными. Далее будут ядерные войны с миллионными жертвами".
Детали: Ермак убежден, что сегодня цивилизованный мир должен продемонстрировать решимость и четко дать понять РФ, что ей не сойдет с рук ни попытка аннексии украинских территорий, ни ядерный шантаж. Одним из таких решительных шагов может стать заключение Киевского договора о безопасности, рекомендации к которому недавно были представлены.
Он акцентировал, что эти рекомендации не заменяют стремление Украины получить членство в НАТО. Гарантии безопасности будут защищать наше государство, пока оно не присоединится к Альянсу.
"Киевский договор безопасности даст России понять, что цена ее агрессии будет расти, пока не станет слишком высокой для нее. Помощь Украине для защиты себя, выживания и в конце концов для победы – это лучшая инвестиция, которую могут сделать наши союзники, чтобы позаботиться о более безопасном будущем для всего мира", – подытожил Ермак.
Предыстория:
- Президент РФ Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия. Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".
- По информации западных СМИ, США считают, что вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным тактического оружия в войне против Украины сейчас, возможно, самая высокая за все время после 24 февраля, но это все еще маловероятно.
- Неофициально известно, что западные столицы продумывают сценарии реагирования на случай, если Кремль все же пойдет на применение ядерного оружия. В администрации Байдена рассказали, что предупредили Россию о "катастрофических" последствиях в случае такого шага.
- Генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает это маловероятным, поскольку это было бы самоубийством для Владимира Путина и его окружения.
Читайте больше здесь: Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев
Слушайте также эпзиод подкаста "(не)Безпечна країна" с американским генералом Уесли Кларком:
Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, інші платформи