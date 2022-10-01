Ермак: Если мир жестко не ответит на ядерный шантаж РФ, дальше будут ядерные войны

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что если мир не даст жесткий и однозначный ответ на ядерный шантаж России, это может привести к ядерным войнам с миллионными жертвами.

Источник: Ермак в колонке для американского журнала The Atlantic, сообщает сайт президента

Дословно: "Ответ на ядерный шантаж России должен быть жестким и однозначным, отвергающим саму идею уступок ядерному агрессору.

Иначе каждый амбициозный диктатор будет пытаться получить ядерное оружие, а каждая страна, которая его не имеет, будет стремиться приобрести его для самозащиты. Соглашения о нераспространении ядерного оружия окажутся напрасными. Далее будут ядерные войны с миллионными жертвами".

Детали: Ермак убежден, что сегодня цивилизованный мир должен продемонстрировать решимость и четко дать понять РФ, что ей не сойдет с рук ни попытка аннексии украинских территорий, ни ядерный шантаж. Одним из таких решительных шагов может стать заключение Киевского договора о безопасности, рекомендации к которому недавно были представлены.

Он акцентировал, что эти рекомендации не заменяют стремление Украины получить членство в НАТО. Гарантии безопасности будут защищать наше государство, пока оно не присоединится к Альянсу.

"Киевский договор безопасности даст России понять, что цена ее агрессии будет расти, пока не станет слишком высокой для нее. Помощь Украине для защиты себя, выживания и в конце концов для победы – это лучшая инвестиция, которую могут сделать наши союзники, чтобы позаботиться о более безопасном будущем для всего мира", – подытожил Ермак.

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Предыстория:

Президент РФ Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия. Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

По информации западных СМИ, США считают, что вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным тактического оружия в войне против Украины сейчас, возможно, самая высокая за все время после 24 февраля, но это все еще маловероятно.

Неофициально известно, что западные столицы продумывают сценарии реагирования на случай, если Кремль все же пойдет на применение ядерного оружия. В администрации Байдена рассказали, что предупредили Россию о "катастрофических" последствиях в случае такого шага.

Генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает это маловероятным, поскольку это было бы самоубийством для Владимира Путина и его окружения.

Читайте больше здесь: Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев

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