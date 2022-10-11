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Лукашенко подчинил КГБ Беларуси исключительно себе

Ольга ГлущенкоВторник, 11 октября 2022, 03:52
лукашенко, фото белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября подписал указ об изменении положения органов государственной безопасности страны, подчинив КГБ исключительно себе.

Источник: Радио Свободы со ссылкой на указ Лукашенко

Детали: Такие изменения в указе названы "улучшением".

Ранее КГБ подчинялся также правительству Беларуси и Совету безопасности.

Кроме того, Лукашенко переименовал Институт национальной безопасности в Академию национальной безопасности.

Справка: КГБ Беларуси - преемник КГБ Белорусской СССР. В 1991 году, после объявления независимости страны, был подписан указ о формировании Комитета государственной безопасности.

В отношении КГБ Беларуси существует множество свидетельств о его действии как репрессивного органа, о незаконных задержаниях, пытках и бесследных исчезновениях оппозиционных активистов.

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Темы: ЛукашенкоБеларусь
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