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Канада расширила санкции против российских пропагандистов

Ольга ГлущенкоВторник, 18 октября 2022, 01:38
ФОТО: GETTY IMAGES

Канада ввела новые санкции за дезинформацию о войне в Украине против российских пропагандистов.

Источник: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Война российского режима зависит от лжи и обмана. Он затыкает рты и сажает собственных граждан, которые решаются говорить правду.

На фоне роста количества нарушений Россией прав человека Канада принимает меры для противодействия пропаганде, которая пытается их оправдать. Ложь для нас очевидна. Канада поддерживает Украину".

Детали: В ведомстве Жоли уточнили, что ограничительные меры коснутся одного юридического и 34 российских лиц, "причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды".

Под канадские санкции попал телеканал Минобороны России "звезда", актеры Сергей Бзруков и Владимир Машков, телеведущая Тина Канделаки и ряд других известных деятелей.

"Эти лица помогают российскому режиму подрывать принципы государственного суверенитета и ответственны за распространение лживой информации, которая служит цели неоправданной войны российского режима в Украине", - отметили в канадском МИД.

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Имущество всех подсанкционных лиц на территории Канада замораживается, а им самим запрещается въезд в страну.

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Темы: КанадасанкцииРосcияпропаганда
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