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Гендиректор МАГАТЭ Гросси собирается в Киев и Москву – Reuters

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 00:21
ГРОССИ НА ЗАЕС 1 СЕНТЯБРЯ, СКРИНШОТ ВИДЕО

На следующей неделе Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси проведет переговоры в Москве и Киеве о создании защитной зоны вокруг захваченной Россией Запорожской атомной электростанции.

Источник: Reuters

Дословно: "Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на скорейшее согласование и реализацию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Ожидается, что на следующей неделе он посетит Киев и Москву".

Детали: Кроме того, МАГАТЭ заявило, что ищет информацию о генеральном директоре ЗАЭС Игоре Мурашове, которого задержали российские оккупанты.

"Мы связались с российскими властями и просим разъяснений", - заявил представитель МАГАТЭ.

Напомним: 

  • 30 сентября генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара.

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Темы: МАГАТЭЗАЭСРосcияУкраина
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