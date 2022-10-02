Гендиректор МАГАТЭ Гросси собирается в Киев и Москву – Reuters

На следующей неделе Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси проведет переговоры в Москве и Киеве о создании защитной зоны вокруг захваченной Россией Запорожской атомной электростанции.

Источник: Reuters

Дословно: "Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на скорейшее согласование и реализацию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Ожидается, что на следующей неделе он посетит Киев и Москву".

Детали: Кроме того, МАГАТЭ заявило, что ищет информацию о генеральном директоре ЗАЭС Игоре Мурашове, которого задержали российские оккупанты.

"Мы связались с российскими властями и просим разъяснений", - заявил представитель МАГАТЭ.

Напомним:

30 сентября генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара.