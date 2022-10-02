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Кулеба подробно рассказал Столтенбергу о заявке Украины на членство в НАТО

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 00:48
Кулеба подробно рассказал Столтенбергу о заявке Украины на членство в НАТО
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Глава МИД Дмитрий Кулеба подробно проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о заявке Украины на членство в Альянсе.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Продолжая диалог Владимира Зеленского я имел разговор с Йенсом Столтенбергом, чтобы подробно проинформировать его о заявке Украины на членство в Альянсе.

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Мы договорились поддерживать контакт по этому вопросу и обсудили дальнейшие практические шаги НАТО в поддержку Украины в противодействии российской агрессии".

Что было раньше: По словам Кулебы, Украина рассчитывает на позитивное изменение позиции членов НАТО, ранее скептически относившихся к ее вступлению в Альянс, ведь "ситуация коренным образом изменилась".

Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуально оказание ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

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Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.

В то же время, поддержку членству Украины в Альянсе уже выразили государства Балтии, а также Канада.

Предыстория:

  • 30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.
  • Зеленский отметил, что ускоренный порядок возможен, потому что в этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к Альянсу без плана действий по членству. 
  • Этот шаг Украина сделала после провозглашения новой аннексии президентом России Владимиром Путиным, который тоже на камеры подписал "договоры о присоединении" оккупированных территорий с собственными ставленниками на востоке и юге Украины: в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. 

Темы: НАТОКулеба ДмитрийУкраина
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