Кулеба подробно рассказал Столтенбергу о заявке Украины на членство в НАТО

Глава МИД Дмитрий Кулеба подробно проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о заявке Украины на членство в Альянсе.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Продолжая диалог Владимира Зеленского я имел разговор с Йенсом Столтенбергом, чтобы подробно проинформировать его о заявке Украины на членство в Альянсе.

Мы договорились поддерживать контакт по этому вопросу и обсудили дальнейшие практические шаги НАТО в поддержку Украины в противодействии российской агрессии".

Что было раньше: По словам Кулебы, Украина рассчитывает на позитивное изменение позиции членов НАТО, ранее скептически относившихся к ее вступлению в Альянс, ведь "ситуация коренным образом изменилась".

Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуально оказание ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.

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В то же время, поддержку членству Украины в Альянсе уже выразили государства Балтии, а также Канада.

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