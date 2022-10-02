Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба подробно рассказал Столтенбергу о заявке Украины на членство в НАТО

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 00:48
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Глава МИД Дмитрий Кулеба подробно проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о заявке Украины на членство в Альянсе.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Продолжая диалог Владимира Зеленского я имел разговор с Йенсом Столтенбергом, чтобы подробно проинформировать его о заявке Украины на членство в Альянсе.

Мы договорились поддерживать контакт по этому вопросу и обсудили дальнейшие практические шаги НАТО в поддержку Украины в противодействии российской агрессии".

Что было раньше: По словам Кулебы, Украина рассчитывает на позитивное изменение позиции членов НАТО, ранее скептически относившихся к ее вступлению в Альянс, ведь "ситуация коренным образом изменилась".

Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуально оказание ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, поддержку членству Украины в Альянсе уже выразили государства Балтии, а также Канада.

Предыстория:

  • 30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.
  • Зеленский отметил, что ускоренный порядок возможен, потому что в этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к Альянсу без плана действий по членству. 
  • Этот шаг Украина сделала после провозглашения новой аннексии президентом России Владимиром Путиным, который тоже на камеры подписал "договоры о присоединении" оккупированных территорий с собственными ставленниками на востоке и юге Украины: в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. 

Темы: НАТОКулеба ДмитрийУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Нафтогаз собирается построить во Львове и Житомире ТЭЦ

видеоЛиман зачищен полностью - Зеленский

Девять государств НАТО поддержали членство Украины и призвали увеличить ей военную помощь

Глава Киево-Печерской Лавры поехал в Молдову: 6 часов проверяли на границе

видео"В первый и в последний раз": пограничники обратились к мобилизованным Путиным россиянам

Путин больше хочет удержать оккупированный юг Украины, а не Луганщину – ISW

Все новости...
НАТО
Кулеба: государства-скептики должны пересмотреть позицию о членстве Украины в НАТО
Украина будет углублять интеграцию в НАТО – Резников
РФ убивает гражданских, которых теперь называет своими гражданами – разведка Британии о Запорожье
Последние новости
14:17
Конституционный суд РФ одобрил аннексию областей Украины, уже назначил "выборы в парламенты"
14:04
На Черниговщине на мине подорвалось авто с четырьмя мужчинами
13:50
Глава Пентагона рассказал, что предостерегал Шойгу от использования РФ ядерного оружия
13:27
Нафтогаз собирается построить во Львове и Житомире ТЭЦ
13:18
Глава парламента надеется найти способ забрать у Медведчука мандат
13:07
видеоЛиман зачищен полностью - Зеленский
12:44
аудио"У нас все старое, это стыд": оккупант призывает мать не верить российской пропаганде - перехват
12:28
Девять государств НАТО поддержали членство Украины и призвали увеличить ей военную помощь
12:09
Польша окончательно возвела стену на границе с Беларусью
11:56
Глава Киево-Печерской Лавры поехал в Молдову: 6 часов проверяли на границе
Все новости...