Кулеба подробно рассказал Столтенбергу о заявке Украины на членство в НАТО
Глава МИД Дмитрий Кулеба подробно проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о заявке Украины на членство в Альянсе.
Источник: Кулеба в Twitter
Прямая речь: "Продолжая диалог Владимира Зеленского я имел разговор с Йенсом Столтенбергом, чтобы подробно проинформировать его о заявке Украины на членство в Альянсе.
Мы договорились поддерживать контакт по этому вопросу и обсудили дальнейшие практические шаги НАТО в поддержку Украины в противодействии российской агрессии".
Что было раньше: По словам Кулебы, Украина рассчитывает на позитивное изменение позиции членов НАТО, ранее скептически относившихся к ее вступлению в Альянс, ведь "ситуация коренным образом изменилась".
Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуально оказание ей поддержки для борьбы с российской агрессией.
Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.
В то же время, поддержку членству Украины в Альянсе уже выразили государства Балтии, а также Канада.
Предыстория:
- 30 сентября президент Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.
- Зеленский отметил, что ускоренный порядок возможен, потому что в этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к Альянсу без плана действий по членству.
- Этот шаг Украина сделала после провозглашения новой аннексии президентом России Владимиром Путиным, который тоже на камеры подписал "договоры о присоединении" оккупированных территорий с собственными ставленниками на востоке и юге Украины: в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.