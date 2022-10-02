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Глава Пентагона назвал освобождение Лимана "обнадеживающим успехом"

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 04:20
ЛЛОЙД ОСТИН, ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу приветствовал возвращение Украиной под контроль города Лиман в Донецкой области.

ИсточникReuters

Детали: По его словам, для россиян Лиман был ключевым бастионом на востоке Украины.

Остин отметил, что это обнадеживающий успех украинских защитников на поле боя, который создаст новые дилеммы для российских военных.

Что предшествовало: В субботу на въезде в город Лиман Донецкой области установили украинский флаг.

Минобороны России заявило об отводе войск из Лимана. Однако заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Лимане продолжаются бои. 

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский отмечал, что украинский флаг уже в Лимане, но там еще продолжаются боевые действия.

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Со временем украинские военные сообщили, что освободили город Лиман Донецкой области.

Темы: ЛиманДонецкая областьСШАвойна
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