Глава Пентагона назвал освобождение Лимана "обнадеживающим успехом"

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу приветствовал возвращение Украиной под контроль города Лиман в Донецкой области.

Источник: Reuters

Детали: По его словам, для россиян Лиман был ключевым бастионом на востоке Украины.

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Остин отметил, что это обнадеживающий успех украинских защитников на поле боя, который создаст новые дилеммы для российских военных.

Что предшествовало: В субботу на въезде в город Лиман Донецкой области установили украинский флаг.

Минобороны России заявило об отводе войск из Лимана. Однако заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Лимане продолжаются бои.

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В вечернем обращении президент Владимир Зеленский отмечал, что украинский флаг уже в Лимане, но там еще продолжаются боевые действия.

Со временем украинские военные сообщили, что освободили город Лиман Донецкой области.