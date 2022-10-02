Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На юге за сутки уничтожили 16 танков и более 60 оккупантов – ОК "Юг"

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 октября 2022, 04:54
На юге за сутки уничтожили 16 танков и более 60 оккупантов – ОК Юг
ОК Юг

За сутки 1 октября украинские защитники на юге уничтожили 64 оккупанта, склад с боеприпасами россиян и 16 танков противника. 

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Нашей авиацией нанесено 9 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 550 огневых задач, в частности по вражеским логистическим центрам и районам сосредоточения живой силы и техники.

Реклама:

Потери врага за боевой день составляют: уничтожены 64 рашиста, склад с боеприпасами, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", 2 противотанковых ракетных комплекса, 16 танков и 11 единиц другой авто-бронетехники. Один БТР затрофейен".

Детали: Защитники сообщают, что противник сосредотачивает усилия на удержании собственных позиций.

За сутки защитники на юге уничтожили 3 беспилотных шпиона в Николаевском и Баштанском районах без возможности реализации набранных фото/видео данных.

ВИДЕО ДНЯ

Враг пытается найти способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, продолжает налаживание альтернативных переправ и ремонтные работы в районе Антоновского и Каховского мостов.

Корабельная группировка вражеского флота в уменьшенном до 8 единиц составе держится в ракетно безопасном для себя районе, но удерживает наготове 24 "Калибра", поэтому угроза ракетного удара актуальна и вполне вероятна.

Темы: войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
война
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
Последние новости
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
Все новости...
Реклама: