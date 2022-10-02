На юге за сутки уничтожили 16 танков и более 60 оккупантов – ОК "Юг"

За сутки 1 октября украинские защитники на юге уничтожили 64 оккупанта, склад с боеприпасами россиян и 16 танков противника.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Нашей авиацией нанесено 9 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 550 огневых задач, в частности по вражеским логистическим центрам и районам сосредоточения живой силы и техники.

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Потери врага за боевой день составляют: уничтожены 64 рашиста, склад с боеприпасами, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", 2 противотанковых ракетных комплекса, 16 танков и 11 единиц другой авто-бронетехники. Один БТР затрофейен".

Детали: Защитники сообщают, что противник сосредотачивает усилия на удержании собственных позиций.

За сутки защитники на юге уничтожили 3 беспилотных шпиона в Николаевском и Баштанском районах без возможности реализации набранных фото/видео данных.

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Враг пытается найти способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, продолжает налаживание альтернативных переправ и ремонтные работы в районе Антоновского и Каховского мостов.

Корабельная группировка вражеского флота в уменьшенном до 8 единиц составе держится в ракетно безопасном для себя районе, но удерживает наготове 24 "Калибра", поэтому угроза ракетного удара актуальна и вполне вероятна.