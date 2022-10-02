За сутки защитники уничтожили 8 командных пунктов россиян, 3 склада с боеприпасами - Генштаб

За сутки 1 октября украинские защитники поразили 8 командных пунктов оккупантов, 10 районов сосредоточения техники, 3 склада с боеприпасами и 2 зенитных ракетных комплекса С-300.

Источник: Генштаб

Дословно: "За сутки подразделения Сил обороны отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выемка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.

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Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 29 ударов.

Подтверждено поражение опорного пункта противника, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 8 командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Кроме того, в зону поражения попали 3 склада с боеприпасами и 2 зенитных ракетных комплекса С-300".

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Детали: За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 75 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Кроме того, для ударов по объектам инфраструктуры враг применяет иранские БпЛА "Shahed-136".

За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадало более 30 населенных пунктов. Среди них - Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодатовка, Николаев, Очаков и Одесса.

Отмечается, что оккупанты продолжают нести потери на украинской земле. В частности, подтверждено уничтожение склада боеприпасов после огневого поражения 30 сентября в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области и ранение около 50 человек.

Россияне продолжают мобилизацию. В оккупированном Крыму с 30 сентября воинские части приведены в полную боевую готовность.

На территории полуострова формируют мотострелковую дивизию за счет отмобилизованного мужского населения Крыма, Краснодарского края и республики Адыгея.

В Севастополе в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты прибыли около двух тысяч отмобилизованных лиц.

В городе Буденновск Ставропольского края, в 205 отдельную мотострелковую бригаду 49 общевойсковой армии Южного военного округа, по мобилизации прибыло около 5 тысяч человек.