На Черниговщине на мине подорвалось авто с четырьмя мужчинами
На Черниговщине обнаружили тела четырех мужчин и автомобиль, вероятно взорвавшийся на мине.
Источник: председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь Чауса: "Авто с 4 гражданскими жителями области наткнулось на мину в лесу вблизи Шестовицы. Все погибли.
К сожалению, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов.
На месте происшествия сейчас работают правоохранители и пиротехники ГСЧС".
Детали: Председатель ОГА в очередной раз подчеркнул: в области проведено экспресс разминирование (поля, помогохозяйства, обочины возле магистралей), сплошное же разминирование - займет годы.
По данным Тимошенко, все четверо погибших - мужчины.
"Никакие грибы или пикники в лесу не стоят вашей жизни. Пользуйтесь рекомендациями ГСЧС", - напомнил заместитель Ермака.