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На Черниговщине на мине подорвалось авто с четырьмя мужчинами

Валентина РоманенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 14:04
фото ОВА

На Черниговщине обнаружили тела четырех мужчин и автомобиль, вероятно взорвавшийся на мине.

Источник: председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Чауса: "Авто с 4 гражданскими жителями области наткнулось на мину в лесу вблизи Шестовицы. Все погибли.

К сожалению, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов.

На месте происшествия сейчас работают правоохранители и пиротехники ГСЧС".

 

Детали: Председатель ОГА в очередной раз подчеркнул: в области проведено экспресс разминирование (поля, помогохозяйства, обочины возле магистралей), сплошное же разминирование - займет годы.

По данным Тимошенко, все четверо погибших - мужчины.

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"Никакие грибы или пикники в лесу не стоят вашей жизни. Пользуйтесь рекомендациями ГСЧС", - напомнил заместитель Ермака.

Темы: Черниговская областьвойна
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