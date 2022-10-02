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США готовы помогать экономике Украины на $1,5 млрд ежемесячно, ожидают того же от ЕС - СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 2 октября 2022, 15:25

Соединенные Штаты выразили готовность поддерживать финансовую систему ежемесячной помощью в размере 1,5 миллиарда долларов, пока продолжается полномасштабная война против России, и подталкивают своих европейских союзников к выделению аналогичных сумм.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство Bloomberg.

По словам собеседников издания, администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с чиновниками ЕС, в частности в последние дни, где настаивала на том, чтобы Европа сделала больше. Ранее и союзники блока, и некоторые европейские дипломаты критиковали его из-за крайне медленных темпов принятия решений по поддержке Киева.

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Нынешние дискуссии между США и ЕС касаются создания более регулярного механизма для поддержания экономики Украины ввиду того, что война входит в затяжную фазу. Американская сторона указывала, что в Конгрессе в дальнейшем будут расти требования более равномерного распределения поддержки Киева среди союзников.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят финансовые требования Украины на неформальном саммите в Праге, который состоится в конце следующей недели. Дипломатам, которые отвечают за подготовку к встрече, сообщили, что ожидаемые объемы финансирования со стороны европейских стран составят 1,5 миллиарда долларов ежемесячно - как и в случае США.

По оценкам Международного валютного фонда, Украине нужно около пяти миллиардов долларов ежемесячно для предоставления базовых услуг населению и поддержки экономики.

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Напомним, 20 сентября Европейский Союз принял финальное решение о быстром выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в условиях войны. Деньги предоставляются в форме долгосрочных займов на очень льготных условиях. Кроме того, решение предусматривает средства для бюджета ЕС для покрытия риска убытков по этим дополнительным кредитам, как и уже выплаченным траншем 1 млрд евро.

Это вторая часть из пакета макрофинансовой помощи ЕС для Украины объемом 9 млрд евро, который Еврокомиссия анонсировала в апреле и согласовал Евросовет на июньском саммите. Первый миллиард из этой суммы Украина получила двумя траншами 1-2 августа.

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