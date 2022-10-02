Нацгвардейцы захватили под Лиманом танк оккупантов
Воскресенье, 2 октября 2022, 16:21
Бойцы Нацгвардии захватили под Лиманом Донецкой области российский танк Т-72Б3.
Источник: Национальная гвардия Украины
Дословно: "Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины захватила новый трофей под Лиманом – российский танк Т-72Б3.
Реклама:
Это самая распространенная из современных модификаций старых танков рашистов. Еще раз благодарим министерство нападения России за подарок".
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский днем 2 октября сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов.
Слушайте также:
ВИДЕО ДНЯ
Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти