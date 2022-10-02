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Нацгвардейцы захватили под Лиманом танк оккупантов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 16:21
трофейный танк, фото Нацгвардии

Бойцы Нацгвардии захватили под Лиманом Донецкой области российский танк Т-72Б3.

Источник: Национальная гвардия Украины

 
все фото Нацгвардии

Дословно: "Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины захватила новый трофей под Лиманом – российский танк Т-72Б3.

Это самая распространенная из современных модификаций старых танков рашистов. Еще раз благодарим министерство нападения России за подарок".

 

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский днем 2 октября сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов.

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Темы: ЛиманвойнаНацгвардия
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