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"Динамо" возвращается в топ-10 УПЛ: обыграло "Минай"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 16:33
фото ФК "Динамо"

Киевский клуб "Динамо" одержал вторую подряд победу в мужском чемпионате Украины по футболу, обыграв "Минай" со счетом 1:0.

Источник: Суспільне спорт

Детали: После двух поражений на старте УПЛ против "Днепра-1" и "Зари" киевляне обыграли "Львов", а в четвертом матче встретились с "Минаем".

Выездной поединок против "Миная" стал первым для "Динамо" после поражения от "АЕК Ларнака" в Лиге Европы.

Команды провели безголевой первый тайм. Счет в матче был открыт на 51-ой минуте. "Динамо" вышло вперед благодаря голу Виктора Цыганкова.

В итоге гол Цыганкова остался единственным в матче и принес подопечным Мирчи Луческу вторую победу в чемпионате Украины.

Это третий гол Цыганкова за "Динамо" в этом сезоне и первый – именно в чемпионате Украины.

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Также в матче дебютировали новички "Динамо": ямаец Кахим Паррис и голландец Джастин Лонвейк.

Благодаря победе "Динамо" вернулось в топ-10 турнирной таблицы УПЛ. Сейчас киевляне занимают девятое место с шестью очками после четырех поединков. "Минай" – 11-й (4 очка). Лидирует донецкий "Шахтер" – 13 очков по итогам пяти матчей.

Темы: футболспорт
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