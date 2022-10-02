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В России заявили о возможности восстановления "Северного потока"

"Европейская правда"Воскресенье, 2 октября 2022, 16:42
СЕВЕРНЫЙ ПОТОК, ФОТО GETTY IMAGES

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что технически возможно восстановить разрушенную морскую инфраструктуру газопроводов "Северный поток".

Об этом сообщает РИА Новости, пишет "Европейская правда".

"Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности", – сказал Новак.

Он также заявил, что в выводе из строя ниток газопровода "Северный поток" заинтересованы страны, "занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту". При этом он назвал США, Польшу и Украину.

Как известно, на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в начале недели произошли утечки газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий. Дания и Швеция также предполагают, что речь может идти о диверсии.

Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.

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В то же время РФ начала расследовать инциденты как "акт международного терроризма". А Путин обвинил Соединенные Штаты в организации взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

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Темы: РосcияСеверный поток-2газ
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