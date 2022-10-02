Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Глава Минобороны Германии: взятие Лимана - огромный успех для Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 2 октября 2022, 17:04
Кристин Ламбрехт, фото Getty Images

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт назвала взятие Лимана огромным успехом для Украины, но поворотный момент в войне еще не достигнут.

Об этом она сказала в интервью ARD, пишет "Европейская правда".

"Это большой успех, но это не поворотный момент. И именно поэтому так важно обучать украинских солдат - в том числе и для будущего. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет продолжаться недели и месяцы", - сказала Ламбрехт.

В субботу Ламбрехт осуществила свой первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

В Одессе она встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещала, что Украина в течение "следующих нескольких дней" получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. В свою очередь Резников сообщил, что Ламбрехт "привезла хорошие новости и еще больше инструментов для укрепления украинской армии".

Позже стало известно, что Ламбрехт во время визита в Одессу дважды застала воздушная тревога, когда российские силы обстреливали город.

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: ГерманияЛиманвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Путин откликнулся на обращение Марченко и обещал ей освободить Медведчука - источники 

Россияне атаковали Запорожье: есть пострадавшие

Зеленский рассказал, как получает отчеты о деоккупации: Успехи не ограничиваются Лиманом

Досрочные выборы в Болгарии выиграла партия экс-премьера Бойко Борисова - экзит-полы

Генсек НАТО: Освобождение Лимана показывает, что Украина может оттеснить войска РФ

видеоОбъединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу

Все новости...
Германия
Неизвестные пытались шпионить за тренировками украинских военных в Германии
Глава Минобороны Германии внезапно прибыла в Одессу
Германия выступает против ограничения цен на весь импорт газа в ЕС
Последние новости
06:24
Большой обмен: переговоры осложнялись, потому что ФСБ конкурирует с Минобороны РФ
05:44
Путин откликнулся на обращение Марченко и обещал ей освободить Медведчука - источники 
05:18
Россияне атаковали Запорожье: есть пострадавшие
04:21
Россияне усилили мобилизацию на оккупированных землях Украины
03:45
ВСУ имеют частичный успех, за сутки уничтожили 40 оккупантов - ОК "Юг"
03:13
Залужний обговорив із Марком Міллі забезпечення ЗСУ
02:50
Военные на юге просят не сообщать положительные новости преждевременно
02:36
На Сумщине россияне били из ствольной артиллерии: повредили 10 частных домов
01:53
В ОП считают, что Украина может вступить в НАТО ускоренно: как Финляндия и Швеция
00:42
Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки
Все новости...