Глава Минобороны Германии: взятие Лимана - огромный успех для Украины

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт назвала взятие Лимана огромным успехом для Украины, но поворотный момент в войне еще не достигнут.

Об этом она сказала в интервью ARD, пишет "Европейская правда".

"Это большой успех, но это не поворотный момент. И именно поэтому так важно обучать украинских солдат - в том числе и для будущего. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет продолжаться недели и месяцы", - сказала Ламбрехт.

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В субботу Ламбрехт осуществила свой первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

В Одессе она встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещала, что Украина в течение "следующих нескольких дней" получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. В свою очередь Резников сообщил, что Ламбрехт "привезла хорошие новости и еще больше инструментов для укрепления украинской армии".

Позже стало известно, что Ламбрехт во время визита в Одессу дважды застала воздушная тревога, когда российские силы обстреливали город.

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