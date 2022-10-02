В Севастополе слышали мощный взрыв, оккупанты говорят о молнии

В оккупированном Россией Севастополе в центральной части города прогремел мощный взрыв.

Источник: Крым.Реалии, телеграм-каналы, так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Детали: Как сообщает корреспондент "Крым.Реалии", мощный взрыв прогремел около 15 часов.

По данным местных телеграм-каналов, взрыв произошел на проспекте Генерала Острякова рядом с ТЦ "Московский".

Вместе с тем, ставленник оккупантов, "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев объяснил взрыв ударом молнии.

Дословно Развожаев: "В офисном здании рядом с ТЦ "Московский" (в бывшем здании Дома Быта) прозвучал хлопок. Здание не газифицировано. По предварительной версии спасателей, в крышу ударила молния. От этого в некоторых помещениях разбились стекла в окнах. Возгорания нет, никто не пострадал. Сейчас на месте работает МЧС".

Что предшествовало: 1 октября возле аэродрома "Бельбек" в оккупированном Севастополе слышны были взрывы, виден черный дым. Оккупанты заявили, что загорелся самолет.

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