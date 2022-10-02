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Генсек НАТО: Освобождение Лимана показывает, что Украина может оттеснить войска РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 2 октября 2022, 17:53
Генсек НАТО: Освобождение Лимана показывает, что Украина может оттеснить войска РФ
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Украинские вооруженные сил добиваются прогресса и способны эффективно противостоять российской армии, что показало освобождение Лимана в Донецкой области на этой неделе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC, пишет "Европейская правда".

"На этой неделе мы видели, что они смогли взять новый город, Лиман, и это показывает, что украинцы добиваются прогресса, способны оттеснить российские войска благодаря мужеству, храбрости, навыкам, но, конечно, и благодаря современному оружию, которое предоставляют Соединенные Штаты и другие союзники", - сказал Столтенберг.

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По его словам, лучший способ противостоять российской незаконной аннексии - это продолжать поддерживать Украину.

"И мы продолжим предоставлять военное оборудование, политическую и экономическую поддержку. Это лучший способ помочь Украине освободить свои территории", - добавил Столтенберг.

Напомним, Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

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Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.

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Темы: НАТОЛиманвойна
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