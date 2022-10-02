Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО: Освобождение Лимана показывает, что Украина может оттеснить войска РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 2 октября 2022, 17:53
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Украинские вооруженные сил добиваются прогресса и способны эффективно противостоять российской армии, что показало освобождение Лимана в Донецкой области на этой неделе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC, пишет "Европейская правда".

"На этой неделе мы видели, что они смогли взять новый город, Лиман, и это показывает, что украинцы добиваются прогресса, способны оттеснить российские войска благодаря мужеству, храбрости, навыкам, но, конечно, и благодаря современному оружию, которое предоставляют Соединенные Штаты и другие союзники", - сказал Столтенберг.

По его словам, лучший способ противостоять российской незаконной аннексии - это продолжать поддерживать Украину.

"И мы продолжим предоставлять военное оборудование, политическую и экономическую поддержку. Это лучший способ помочь Украине освободить свои территории", - добавил Столтенберг.

Напомним, Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: НАТОЛиманвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Из-за поражений на фронте от Кремля отворачиваются пропагандисты - ISW

Путин откликнулся на обращение Марченко и обещал ей освободить Медведчука - источники 

Россияне атаковали Запорожье: есть пострадавшие

Зеленский рассказал, как получает отчеты о деоккупации: Успехи не ограничиваются Лиманом

Досрочные выборы в Болгарии выиграла партия экс-премьера Бойко Борисова - экзит-полы

Генсек НАТО: Освобождение Лимана показывает, что Украина может оттеснить войска РФ

Все новости...
НАТО
Девять государств НАТО поддержали членство Украины и призвали увеличить ей военную помощь
Кулеба подробно рассказал Столтенбергу о заявке Украины на членство в НАТО
Кулеба: государства-скептики должны пересмотреть позицию о членстве Украины в НАТО
Последние новости
07:56
За сутки защитники сбили вражеский вертолет Ка-52, штурмовик Су-25 и 8 дронов - Генштаб
07:26
Из-за поражений на фронте от Кремля отворачиваются пропагандисты - ISW
06:24
Большой обмен: переговоры осложнялись, потому что ФСБ конкурирует с Минобороны РФ
05:44
Путин откликнулся на обращение Марченко и обещал ей освободить Медведчука - источники 
05:18
Россияне атаковали Запорожье: есть пострадавшие
04:21
Россияне усилили мобилизацию на оккупированных землях Украины
03:45
ВСУ имеют частичный успех, за сутки уничтожили 40 оккупантов - ОК "Юг"
03:13
Залужний обговорив із Марком Міллі забезпечення ЗСУ
02:50
Военные на юге просят не сообщать положительные новости преждевременно
02:36
На Сумщине россияне били из ствольной артиллерии: повредили 10 частных домов
Все новости...