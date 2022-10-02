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Макрон пообещал Зеленскому помочь Украине восстановить полный суверенитет

"Европейская правда"Воскресенье, 2 октября 2022, 18:50
Емманюэль Макрон, фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским пообещал помочь Украине восстановить ее полный суверенитет.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, пишет "Европейская правда".

"Президент Республики подтвердил свое решительное осуждение незаконной аннексии Россией четырех украинских областей. Он подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить ее полный суверенитет и территориальную целостность, а также работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями", - говорится в сообщении.

Макрон также обсудил с Зеленским ситуацию в Запорожье и осудил задержание российскими войсками директора атомной станции.

"Президенты двух стран подчеркнули настоятельную необходимость в кратчайшие сроки разрешить ротацию украинского персонала, обеспечивающего работу и безопасность АЭС. Президент Республики также подтвердил свою приверженность украинскому суверенитету над станцией и стремление добиваться вывода российских войск с ее территории", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что 3 октября Макрон приедет в Берлин для рабочей встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем - стороны планируют обсудить недавние взрывы на российских трубопроводах в Балтийском море и новые санкции против России, которые Европейская комиссия предложила в среду.

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Темы: МакронЗеленскийвойна
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