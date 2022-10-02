В Лимане нашли обломки истребителя РФ, о сбивании которого не сообщали
Воскресенье, 2 октября 2022, 19:53
В освобожденном Лимане Донецкой области нашли обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Дословно: "Обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34, RF-81852 найдены в Лимане.
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Ранее они не попадали в сеть, поэтому это +1 к подтвержденным потерям россиян и стопроцентный минус примерно 36 миллионов долларов США из бюджета РФ".
Детали: Вместе с тем, командование Воздушных сил опубликовало фото найденных обломков.
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