Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В Лимане нашли обломки истребителя РФ, о сбивании которого не сообщали

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 19:53
обломки российского истребителя, фото командования Воздушных сил

В освобожденном Лимане Донецкой области нашли обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

 
обломки российского истребителя, фото командования Воздушных сил

Дословно: "Обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34, RF-81852 найдены в Лимане.

Ранее они не попадали в сеть, поэтому это +1 к подтвержденным потерям россиян и стопроцентный минус примерно 36 миллионов долларов США из бюджета РФ".

Детали: Вместе с тем, командование Воздушных сил опубликовало фото найденных обломков.

 
 

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛиманавиавойнаДонецкая область
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В бою над морем погиб полковник "Дед", руководивший "призраками Киева"

обновленоРоссияне выпустили десяток ракет по Запорожью: есть пострадавшие

Из-за поражений на фронте от Кремля отворачиваются пропагандисты - ISW

Путин откликнулся на обращение Марченко и обещал ей освободить Медведчука - источники 

Зеленский рассказал, как получает отчеты о деоккупации: Успехи не ограничиваются Лиманом

Досрочные выборы в Болгарии выиграла партия экс-премьера Бойко Борисова - экзит-полы

Все новости...
Лиман
Генсек НАТО: Освобождение Лимана показывает, что Украина может оттеснить войска РФ
Глава Минобороны Германии: взятие Лимана - огромный успех для Украины
Нацгвардейцы захватили под Лиманом танк оккупантов
Последние новости
09:40
Разведка Британии объяснила быстрое признание Путиным проблем мобилизации
09:35
Глобальные газовые рынки останутся напряженными и в следующем году – МЭА
09:32
Глава Пентагона заявил, что украинцы изменили динамику на поле боя
09:30
Нефть дорожает на фоне новостей о возможном сокращении добычи ОПЕК+
09:30
Остров безнадежности. Как на самом деле происходил обмен Медведчука и защитников "Азовстали"
09:26
ВСУ за сутки уничтожили 11 российских беспилотников и более 300 оккупантов – Генштаб
09:17
После выборов в Болгарии не исключено формирование антикоррупционной коалиции – эксперт
09:03
В бою над морем погиб полковник "Дед", руководивший "призраками Киева"
08:31
Официально: главные пророссийские партии не прошли в парламент Латвии, выиграла партия премьера
08:27
обновленоРоссияне выпустили десяток ракет по Запорожью: есть пострадавшие
Все новости...