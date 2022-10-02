В Лимане нашли обломки истребителя РФ, о сбивании которого не сообщали

В освобожденном Лимане Донецкой области нашли обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

обломки российского истребителя, фото командования Воздушных сил

Дословно: "Обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34, RF-81852 найдены в Лимане.

Ранее они не попадали в сеть, поэтому это +1 к подтвержденным потерям россиян и стопроцентный минус примерно 36 миллионов долларов США из бюджета РФ".

Детали: Вместе с тем, командование Воздушных сил опубликовало фото найденных обломков.

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