Генсек НАТО предупредил Россию о последствиях применения ядерного оружия

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал риторику о ядерном оружии в речах президента РФ Владимира Путина "опасной и безответственной".

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, пишет "Европейская правда".

"Мы четко дали понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России. И, конечно, это изменит природу конфликта", - сказал Столтенберг.

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"Мы также дали понять, что в ядерной войне нельзя победить и она не должна быть развязана", - добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что украинские вооруженные силы добиваются прогресса и способны эффективно противостоять российской армии, что показало освобождение Лимана в Донецкой области на этой неделе.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин осудил заявления России о возможном использовании ядерного оружия и отметил, что он передавал российскому визави Сергею Шойгу предупреждения о возможных последствиях такого шага.